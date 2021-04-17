Роналду пропустит матч с «Аталантой»

Португальский форвард Криштиану Роналду не поможет туринскому «Ювентусу» в поединке 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Об этом заявил наставник «старой синьоры» Андреа Пирло.

«Роналду не сыграет с «Аталантой», это серьезная потеря для команды. У Криштиану мышечная травма бедра. Надеемся, что Криштиану восстановится через несколько дней», - передает слова специалиста Football-Italia.

Поединок между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет в воскресенье, 18-го апреля, начало - 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Серии А Роналду сыграл 27 матчей, отметившись 25 забитыми мячами.