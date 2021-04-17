​Гасперини: «Я бы предпочёл, чтобы Дибала против нас не играл»

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17 Апреля 2021, 21:23,
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Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сказал несколько слов перед воскресным матчем против «Ювентуса».
«Отсутствие Роналду? Это проблема «Ювентуса», - сказал Гасперини. После этого тренер бергамасков говорил уже о другом форварде туринцев – Пауло Дибале.
«Я тренировал Дибалу в «Палермо» и уже тогда понимал, что ему суждено стать великим. Можно много чего обсуждать, но сомневаться в таланте Пауло не стоит. Он всегда попадает в цель. Я бы предпочёл, чтобы он против нас не играл», - высказался Гасперини на пресс-конференции.
На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Аталанта, Пауло Дибала, Джан Пьеро Гасперини