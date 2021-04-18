Кьеза получил травму в матче с «Аталантой»

Сегодня, восемнадцатого апреля, «Аталанта» в рамках тридцать первого тура чемпионата Италии принимает на своём поле «Ювентус».

На 58-й минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник туринского клуба Федерико Кьеза и не смог продолжить матч, вместо него на поле появился Данило.

На данный момент идёт 90-я минута, «Аталанта» впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Руслан Малиновский.

23-летний Кьеза сыграл сорок один матч за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач. Напомним, что туринцы арендовали футболиста у «Фиорентины».