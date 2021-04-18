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Кьеза получил травму в матче с «Аталантой»

18 Апреля 2021, 17:52,

Сегодня, восемнадцатого апреля, «Аталанта» в рамках тридцать первого тура чемпионата Италии принимает на своём поле «Ювентус».

На 58-й минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник туринского клуба Федерико Кьеза и не смог продолжить матч, вместо него на поле появился Данило.

На данный момент идёт 90-я минута, «Аталанта» впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Руслан Малиновский.

23-летний Кьеза сыграл сорок один матч за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач. Напомним, что туринцы арендовали футболиста у «Фиорентины».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Апреля 2021, 17:58

Жаль... Мотор и двигатель команды... Вот, кто 30 лямов должен получать....

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