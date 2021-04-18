Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»

В центральном матче 31-го тура Серии А «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости, игравшие без травмированного Криштиану Роналду, в конце первого тайма могли открывать счет после удара Альваро Мораты и выноса мяча с ленточки защитником и попытки Хуана Куадраро (парированной). А вот в самой концовке вышедший на замену Руслан Малиновский со штрафного едва не пробил Войцеха Щесны, но в следующем эпизоде добился своего, открыв счет. 1:0, и «Аталанта» уже третья, опередив в таблице «старую синьору». Алексей Миранчук провел игру на скамейке запасных.

В параллельных матчах «Лацио» и «Болонья» победили, забив в ворота соперников уйму голов.