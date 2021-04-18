Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»

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18 Апреля 2021, 17:53,
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В центральном матче 31-го тура Серии А «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости, игравшие без травмированного Криштиану Роналду, в конце первого тайма могли открывать счет после удара Альваро Мораты и выноса мяча с ленточки защитником и попытки Хуана Куадраро (парированной). А вот в самой концовке вышедший на замену Руслан Малиновский со штрафного едва не пробил Войцеха Щесны, но в следующем эпизоде добился своего, открыв счет. 1:0, и «Аталанта» уже третья, опередив в таблице «старую синьору». Алексей Миранчук провел игру на скамейке запасных.
В параллельных матчах «Лацио» и «Болонья» победили, забив в ворота соперников уйму голов.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан 87'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат • 82'Меле Йоаким 72' ( Малиновский Руслан ( 72' ) • 79'Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • 78'Пессина Маттео 46' ( Пашалич Марио ( 46') • Муриэль Луис 69' ( Иличич Йосип ( 69') • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Коваленко Виктор • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 90'Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Алекс Сандро • Маккенни Уэстон 77' ( Мело Артур ( 77') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен • Кьеза Федерико 58' ( Данило Луис ( 58') • Дибала Пауло 68' ( Кулушевски Деян ( 68') • Мората Альваро
Запасные: Демирал Мерих • Бонуччи Леонардо • 74'Ремзи Аарон • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Буффон Джанлуиджи • Коррея Фелиш
18 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Депаоли Фабио 10'
|(2:0) Иммобиле Чиро 20'
|(3:0) Корреа Хоакин 36'
|45' Сау Марко (3:1)
|(4:1) Монтипо Лоренцо 48'
|62' Виола Николас (4:2)
|85' Глик Камил (4:3)
|(5:3) Иммобиле Чиро 90'
Рейна Пепе • Марушич Адам • Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 57' ( Лулич Сенад ( 57') • Альберто Луис 70' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 70' • 71'Худт Уэсли 88') • Фарес Мохамед 57' ( Пароло Марко ( 57' ) • 90'Корреа Хоакин 70' ( Мурики Ведат ( 70') • Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Катальди Данило • Патрик • Стракоша Томас • Перейра Андреас
Монтипо Лоренцо • 35'Депаоли Фабио • Глик Камил • 53'Барба Федерико • Летиция Гаэтано 57' ( Кальдирола Лука ( 57') • Инсинье Роберто • Скьяттарелла Паскуале 50' 57' ( Виола Николас ( 57') • Ионице Артур 78' ( Фальке Яго ( 78') • Импрота Риккардо • Гайч Адольфо 57' ( Лападула Джанлука ( 57') • Сау Марко 46' ( Дабо Брайан ( 46')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Хетемай Перпарим • Тельо Андрес
18 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо 12'
|(2:0) Барроу Муса 18'
|34' Исмайли Ардиан (2:1)
|(3:1) Сванберг Маттиас 54'
|(4:1) Сванберг Маттиас 60'
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо 81' ( М'Байе Ибрахим ( 81') • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • 39'Дейкс Митчелл 87' ( Антов Валентин ( 87') • Схаутен Йерди • Сванберг Маттиас 66' ( Ольсен Сков Андреас ( 66') • Орсолини Риккардо 66' ( Домингес Николас ( 66') • Сориано Роберто 81' ( Сансоне Никола ( 81') • Барроу Муса • Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Виньято Эмануэль • Фараго Паоло • Поли Андреа • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор
Проведель Иван • Виньяли Лука • Исмайли Ардиан • Эрлич Мартин 74' ( Марчицца Риккардо ( 74') • Бастони Симоне 36' 74' ( Терци Клаудио ( 74') • Сена Лео 66' ( Акампора Дженнаро ( 66') • Риччи Матео • Маджоре Джулио • Гьяси Эммануэль 83' ( Пикколи Роберто ( 83') • Нзола М'Бала • Верде Даниэле 65' ( Агудело Кевин ( 65')
Запасные: Зут Йерун • Шабо Юлиан • Побега Томмазо • Галабинов Андрей • Фариас Диего • Агум Люсьен • Феррер Сальвадор
18 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Лацио, Аталанта, Руслан Малиновский
А Миранчук ?
Сандро с Малиновским организовали подарок Щесны на днюху.
Все, этой ночью впервые в жизни болею за Интер в Сериале
Аталанта Малиновского без Миранчука разгромила Ювентус Куадрадо без Роналду.
ЛЕ все ближе... Хе-хе....
Ювентус проиграл очередной матч сам себе, сами не реализовали моменты в чужие ворота, и организовали рикошет в свои. Куадрадо единственный кто сегодня вышел в футболке Юве.
В битве прентендентов на ЛЧ фаворит упустил победу в концовке, я бы с удовольствием посмотрел в ЛЕ )))....