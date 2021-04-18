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Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»

18 Апреля 2021, 17:53,

В центральном матче 31-го тура Серии А «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости, игравшие без травмированного Криштиану Роналду, в конце первого тайма могли открывать счет после удара Альваро Мораты и выноса мяча с ленточки защитником и попытки Хуана Куадраро (парированной). А вот в самой концовке вышедший на замену Руслан Малиновский со штрафного едва не пробил Войцеха Щесны, но в следующем эпизоде добился своего, открыв счет. 1:0, и «Аталанта» уже третья, опередив в таблице «старую синьору». Алексей Миранчук провел игру на скамейке запасных.

В параллельных матчах «Лацио» и «Болонья» победили, забив в ворота соперников уйму голов.

Протокол игры  
Аталанта 1:0 Ювентус
(1:0) Малиновский Руслан 87'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат   82' Меле Йоаким   72' (Малиновский Руслан (   72'   79') Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин   78' Пессина Маттео   46' (Пашалич Марио (   46') Муриэль Луис   69' (Иличич Йосип (   69') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Коваленко Виктор Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   90' Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Алекс Сандро Маккенни Уэстон   77' (Мело Артур (   77') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Кьеза Федерико   58' (Данило Луис (   58') Дибала Пауло   68' (Кулушевски Деян (   68') Мората Альваро
Запасные: Демирал Мерих Бонуччи Леонардо   74' Ремзи Аарон Фработта Джанлука Пинсольо Карло Буффон Джанлуиджи Коррея Фелиш
18 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Лацио 5:3 Беневенто
(1:0) Депаоли Фабио 10'    
(2:0) Иммобиле Чиро 20'    
(3:0) Корреа Хоакин 36'    
    45' Сау Марко (3:1)
(4:1) Монтипо Лоренцо 48'    
    62' Виола Николас (4:2)
    85' Глик Камил (4:3)
(5:3) Иммобиле Чиро 90'    
Рейна Пепе Марушич Адам Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   57' (Лулич Сенад (   57') Альберто Луис   70' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   70'   71' Худт Уэсли   88') Фарес Мохамед   57' (Пароло Марко (   57'   90') Корреа Хоакин   70' (Мурики Ведат (   70') Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Катальди Данило Патрик Стракоша Томас Перейра Андреас
Монтипо Лоренцо   35' Депаоли Фабио Глик Камил   53' Барба Федерико Летиция Гаэтано   57' (Кальдирола Лука (   57') Инсинье Роберто Скьяттарелла Паскуале   50'   57' (Виола Николас (   57') Ионице Артур   78' (Фальке Яго (   78') Импрота Риккардо Гайч Адольфо   57' (Лападула Джанлука (   57') Сау Марко   46' (Дабо Брайан (   46')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Хетемай Перпарим Тельо Андрес
18 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры  
Болонья 4:1 Специя
(1:0) Орсолини Риккардо 12'    
(2:0) Барроу Муса 18'    
    34' Исмайли Ардиан (2:1)
(3:1) Сванберг Маттиас 54'    
(4:1) Сванберг Маттиас 60'    
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо   81' (М'Байе Ибрахим (   81') Данило Ларанжера Сумаоро Адама   39' Дейкс Митчелл   87' (Антов Валентин (   87') Схаутен Йерди Сванберг Маттиас   66' (Ольсен Сков Андреас (   66') Орсолини Риккардо   66' (Домингес Николас (   66') Сориано Роберто   81' (Сансоне Никола (   81') Барроу Муса Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса Бальдюрссон Андри-Фаннар Виньято Эмануэль Фараго Паоло Поли Андреа Равалья Федерико Да Коста Жуниор
Проведель Иван Виньяли Лука Исмайли Ардиан Эрлич Мартин   74' (Марчицца Риккардо (   74') Бастони Симоне   36'   74' (Терци Клаудио (   74') Сена Лео   66' (Акампора Дженнаро (   66') Риччи Матео Маджоре Джулио Гьяси Эммануэль   83' (Пикколи Роберто (   83') Нзола М'Бала Верде Даниэле   65' (Агудело Кевин (   65')
Запасные: Зут Йерун Шабо Юлиан Побега Томмазо Галабинов Андрей Фариас Диего Агум Люсьен Феррер Сальвадор
18 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Лацио, Аталанта, Руслан Малиновский
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Комментарии (7)
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0
fireland
18 Апреля 2021, 18:26

А Миранчук ?

0
beorn_n
18 Апреля 2021, 18:20

Сандро с Малиновским организовали подарок Щесны на днюху.

0
vidal
18 Апреля 2021, 18:03

Все, этой ночью впервые в жизни болею за Интер в Сериале

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0
Juventissimo
18 Апреля 2021, 18:01

Аталанта Малиновского без Миранчука разгромила Ювентус Куадрадо без Роналду.

1
Alex1972
18 Апреля 2021, 17:59

ЛЕ все ближе... Хе-хе....

0
beorn_n
18 Апреля 2021, 17:56

Ювентус проиграл очередной матч сам себе, сами не реализовали моменты в чужие ворота, и организовали рикошет в свои. Куадрадо единственный кто сегодня вышел в футболке Юве.

0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 17:56

В битве прентендентов на ЛЧ фаворит упустил победу в концовке, я бы с удовольствием посмотрел в ЛЕ )))....

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