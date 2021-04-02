Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Интер»: плюс Видаль, минус Перишич

02 Апреля 2021, 23:33,

Антонио Конте не рассчитывает на атакующего полузащитника Ивана Перишича в субботнем матче итальянского чемпионата против «Болоньи». Хорватский футболист пропустит игру из-за возникшей мышечной проблемы, сообщает Sky Sport Italia.

Впрочем, для фанатов «Интера» есть и позитивные новости. Перенесший недавно хирургическое вмешательство полузащитник Артуро Видаль в пятницу тренировался в общей группе. Чилиец сможет помочь «нерадзурри» в субботу.

Отметим, что «Интер» уверенно лидирует в итальянской Серии А и имеет отличные шансы стать чемпионом Италии впервые за одиннадцать лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль, Иван Перишич
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