​«Интер»: плюс Видаль, минус Перишич

Антонио Конте не рассчитывает на атакующего полузащитника Ивана Перишича в субботнем матче итальянского чемпионата против «Болоньи». Хорватский футболист пропустит игру из-за возникшей мышечной проблемы, сообщает Sky Sport Italia.

Впрочем, для фанатов «Интера» есть и позитивные новости. Перенесший недавно хирургическое вмешательство полузащитник Артуро Видаль в пятницу тренировался в общей группе. Чилиец сможет помочь «нерадзурри» в субботу.

Отметим, что «Интер» уверенно лидирует в итальянской Серии А и имеет отличные шансы стать чемпионом Италии впервые за одиннадцать лет.