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Жезус и Весино вылечились от коронавируса

30 Марта 2021, 12:16,

Защитник «Ромы» Жуан Жезус объявил о возобновлении тренировок с командой после отрицательного теста на коронавирус. Это хорошая новость для болельщиков «волков», особенно с учетом того, что Мараш Кумбула травмировал колено, отправившись защищать цвета сборной Албании.

- Сейчас я наконец-то снова могу делать то, что люблю. Коронавирус - никогда снова, - написал Жезус с социальной сети.

Также вылечился от COVID-19 полузащитник «Интера» Матиас Весино. После медицинского обследования уругваец сможет присоединиться к общей группе. Перед этим в строй вернулся голкипер Самир Ханданович. Стефан де Врей и Данило д’Амброзио до сих пор лечатся от коронавируса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Рома, Жуан Жезус, Матиас Весино
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