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Экс-игрок «Интера» Гуарин задержан полицией

01 Апреля 2021, 20:55,

Экс-полузащитник «Интера» Фреди Гуарин попал в очередную неприятную ситуацию. В социальных сетях распространяется видеоролик с задержанием полицией футболиста, который был в крови и в неадекватном состоянии. 34-летний игрок сборной Колумбии играет в «Миллонариос».

Согласно информации El Pais, в правоохранительные органы обратилась семья Гуарина с обвинениями в нападении на отца и других родственников. В то же время отмечается, что неизвестно, чья кровь была на футболисте во время задержания.

Напомним, что Гуарин поиграл в «Интере» с 2012 по 2016 год, после чего уехал в китайскую Суперлигу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Фреди Гуарин
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