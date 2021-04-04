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​Михайлович: «Зачем Томиясу выпустили против Монголии? Даже я мог выйти на поле!»

04 Апреля 2021, 09:34,

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович выразил возмущение по поводу того факта, что в последнем матче сборной Японии против Монголии тренер задействовал защитника Такэхиро Томиясу. Японцы выиграли со счётом 14:0. После возвращения из расположение сборной Томиясу получил мышечную травму в субботнем поединке итальянского чемпионата против «Интера».

«Они выиграли 14:0, зачем им нужен был Томиясу? Речь идёт об уважении к клубам. Некоторым игрокам не нужно играть против Монголии. Даже я мог выйти на поле! А теперь наш важный футболист травмирован», - рассказал Михайлович Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Болонья, Синиша Михайлович, Такэхиро Томиясу
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Комментарии (1)
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0
Underdog
04 Апреля 2021, 09:49

Так что,он так сильно напрягался в матче с Монголией?

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