​Михайлович: «Зачем Томиясу выпустили против Монголии? Даже я мог выйти на поле!»

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович выразил возмущение по поводу того факта, что в последнем матче сборной Японии против Монголии тренер задействовал защитника Такэхиро Томиясу. Японцы выиграли со счётом 14:0. После возвращения из расположение сборной Томиясу получил мышечную травму в субботнем поединке итальянского чемпионата против «Интера».

«Они выиграли 14:0, зачем им нужен был Томиясу? Речь идёт об уважении к клубам. Некоторым игрокам не нужно играть против Монголии. Даже я мог выйти на поле! А теперь наш важный футболист травмирован», - рассказал Михайлович Sky Sport Italia.