​Михайлович: «Зачем Томиясу выпустили против Монголии? Даже я мог выйти на поле!»

|
04 Апреля 2021, 09:34,
|
|
Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович выразил возмущение по поводу того факта, что в последнем матче сборной Японии против Монголии тренер задействовал защитника Такэхиро Томиясу. Японцы выиграли со счётом 14:0. После возвращения из расположение сборной Томиясу получил мышечную травму в субботнем поединке итальянского чемпионата против «Интера».
«Они выиграли 14:0, зачем им нужен был Томиясу? Речь идёт об уважении к клубам. Некоторым игрокам не нужно играть против Монголии. Даже я мог выйти на поле! А теперь наш важный футболист травмирован», - рассказал Михайлович Sky Sport Italia.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Болонья, Синиша Михайлович, Такэхиро Томиясу
Так что,он так сильно напрягался в матче с Монголией?