Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто

Матч 29-го тура Серии А «Болонья» - «Интер» получился вязким и напряженным. Расклад сил на поле был примерно равным, но самое важное то, что лидер турнира свой шанс преобразовал в гол. После подачи Алессандро Бастон Ромелу Лукаку пробивал головой и добавил мяч в сетку следующим ударом. После перерыва Лаутаро Мартинес мог снять все вопросы о победителе, но попал в штангу.

Очередной успех «Интера» позволил ему упрочить лидерство и оторваться уже на 8 очков от «Милана».