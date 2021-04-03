Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто

03 Апреля 2021, 23:40,

Матч 29-го тура Серии А «Болонья» - «Интер» получился вязким и напряженным. Расклад сил на поле был примерно равным, но самое важное то, что лидер турнира свой шанс преобразовал в гол. После подачи Алессандро Бастон Ромелу Лукаку пробивал головой и добавил мяч в сетку следующим ударом. После перерыва Лаутаро Мартинес мог снять все вопросы о победителе, но попал в штангу.

Очередной успех «Интера» позволил ему упрочить лидерство и оторваться уже на 8 очков от «Милана».

Протокол игры  
Болонья 0:1 Интер Милан
    31' Лукаку Ромелу (0:1)
Равалья Федерико Томиясу Такэхиро   34' (Де Сильвестри Лоренцо (   34'   61') Данило Ларанжера Сумаоро Адама   31' Дейкс Митчелл   80' (Ювара Муса (   80'   85') Схаутен Йерди Домингес Николас   69' (Сванберг Маттиас (   69') Ольсен Андреас   80' (Орсолини Риккардо (   80') Сориано Роберто Сансоне Никола   69' (Виньято Эмануэль (   69'   82') Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Фараго Паоло Поли Андреа Антов Валентин Да Коста Жуниор
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Раноккия Андреа   53' Бастони Алессандро   87' Хакими Ашраф Барелла Николо   90' (Весино Матиас (   90') Брозович Марсело   87' Эриксен Кристиан   61' (Гальярдини Роберто (   61'   88') Янг Эшли   71' (Санчес Алексис (   71') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   71' (Дармиан Маттео (   71')
Запасные: Сенси Стефано Де Врей Стефан Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Видаль Артуро Раду Йонуц
03 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Болонья, Ромелу Лукаку
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
03 Апреля 2021, 23:57

Ну, пора бы и чемпиону смениться. А то тут, на ЕФ, например, за десятилетие немало фанов выросло, которые уж точно с детства за Юве. А про успехи Интера в Италии знают лишь понаслышке. Пора.

2
Juventissimo
04 Апреля 2021, 00:13

Ничего страшного, скоро повылазят те, кто с детства за змей или те, кто молчал все эти годы. Голоса прорежутся и всё в этом духе. Обычная практика. Глорьё всегда было, есть и будет.

0
CELTIC FROST
04 Апреля 2021, 00:34

Это тоже да. Но я про тех, кто с детства за Ювентус, всерьез написал. 9 лет подряд - срок более чем серьезный. Интер тут в фаворе был лет 10 назад. Огромную ошибку с Пирло сделали. Не потянул...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола