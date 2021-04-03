Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто

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03 Апреля 2021, 23:40,
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Матч 29-го тура Серии А «Болонья» - «Интер» получился вязким и напряженным. Расклад сил на поле был примерно равным, но самое важное то, что лидер турнира свой шанс преобразовал в гол. После подачи Алессандро Бастон Ромелу Лукаку пробивал головой и добавил мяч в сетку следующим ударом. После перерыва Лаутаро Мартинес мог снять все вопросы о победителе, но попал в штангу.
Очередной успех «Интера» позволил ему упрочить лидерство и оторваться уже на 8 очков от «Милана».
Протокол игры
|Болонья
|0:1
|Интер Милан
|31' Лукаку Ромелу (0:1)
Равалья Федерико • Томиясу Такэхиро 34' ( Де Сильвестри Лоренцо ( 34' ) • 61'Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • 31'Дейкс Митчелл 80' ( Ювара Муса ( 80' ) • 85'Схаутен Йерди • Домингес Николас 69' ( Сванберг Маттиас ( 69') • Ольсен Андреас 80' ( Орсолини Риккардо ( 80') • Сориано Роберто • Сансоне Никола 69' ( Виньято Эмануэль ( 69' ) • 82'Барроу Муса
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар • Фараго Паоло • Поли Андреа • Антов Валентин • Да Коста Жуниор
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Раноккия Андреа • 53'Бастони Алессандро • 87'Хакими Ашраф • Барелла Николо 90' ( Весино Матиас ( 90') • Брозович Марсело • 87'Эриксен Кристиан 61' ( Гальярдини Роберто ( 61' ) • 88'Янг Эшли 71' ( Санчес Алексис ( 71') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 71' ( Дармиан Маттео ( 71')
Запасные: Сенси Стефано • Де Врей Стефан • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Видаль Артуро • Раду Йонуц
03 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Болонья, Ромелу Лукаку
Ну, пора бы и чемпиону смениться. А то тут, на ЕФ, например, за десятилетие немало фанов выросло, которые уж точно с детства за Юве. А про успехи Интера в Италии знают лишь понаслышке. Пора.
Ничего страшного, скоро повылазят те, кто с детства за змей или те, кто молчал все эти годы. Голоса прорежутся и всё в этом духе. Обычная практика. Глорьё всегда было, есть и будет.
Это тоже да. Но я про тех, кто с детства за Ювентус, всерьез написал. 9 лет подряд - срок более чем серьезный. Интер тут в фаворе был лет 10 назад. Огромную ошибку с Пирло сделали. Не потянул...