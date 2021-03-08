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Гамшик подписал контракт с «Гётеборгом»

08 Марта 2021, 22:19,

Шведский «Гётеборг» объявил о подписании контракта с полузащитником Мареком Гамшиком. 33-летний словак проведет в команде полгода, согласовав договор на правах свободного агента после ухода из китайского клуба «Далянь Ифан».

Напомним, что Марке Гамшик - рекордсмен «Наполи» по количеству сыгранных матчей. Также в его карьере были «Слован» и «Брешиа». В составе сборной Словакии Гамшик провел 126 матчей (26 голов), а также восемь раз становился лучшим футболистом года в своей стране.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марек Гамшик, Гётеборг
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