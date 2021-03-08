Гамшик подписал контракт с «Гётеборгом»

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08 Марта 2021, 22:19,
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Шведский «Гётеборг» объявил о подписании контракта с полузащитником Мареком Гамшиком. 33-летний словак проведет в команде полгода, согласовав договор на правах свободного агента после ухода из китайского клуба «Далянь Ифан».
Напомним, что Марке Гамшик - рекордсмен «Наполи» по количеству сыгранных матчей. Также в его карьере были «Слован» и «Брешиа». В составе сборной Словакии Гамшик провел 126 матчей (26 голов), а также восемь раз становился лучшим футболистом года в своей стране.
| Marek Hamšík är klar!— IFK Göteborg (@IFKGoteborg) March 8, 2021
| #ifkgbg https://t.co/0fdgKZp9NP
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Марек Гамшик, Гётеборг