​Пиоли: «Мы лишь один раз сняли ногу с педали газа»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед игрой против «Наполи», которая пройдёт четырнадцатого марта.

«Наполи» показывает хороший, качественный футбол. Это сплочённая команда. Мы ждём сложной игры против одной из лучших команд Серии А.

Мы лишь один раз сняли ногу с педали газа – в матче против «Специи». В остальных же играх у нас не было проблем с решимостью. Я тренирую группу очень ответственных и качественных футболистов, на которых всегда можно положиться.

Если мы будем играть как команда и будем едиными, мы сможем стать сильнее. Тяжёлая работа и вера в себя – вот рецепт успеха. Одна ошибка не может позволить нам забыть команду, которая стала сюрпризом в 2020 году. Нам просто нужно пересмотреть некоторые ситуации и быть более солидными.

Было много негативных разговоров вокруг «Милана», но мы никогда не чувствовали этого в коллективе и никогда не теряли веру в себя», - сказал Пиоли на пресс-конференции.