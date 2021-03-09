Пёнтек ушёл из «Милана» из-за Ибрагимовича

Форвард сборной Польши Кшиштоф Пёнтек назвал причину перехода из «Милана» в «Герту».

- Причина моего ухода - появление в команде Ибрагимовича. Я не мог представить, что буду по пять матчей подряд проводить на скамейке запасных, - сказал Пёнтек Prawda Futbolu. - Когда Ибрагимович попадает в стартовый состав, то выбывает только из-за травм. В первых матчах после его прибытия я не провел ни одной минуты. Мне дали шанс в Кубке Италии, я забил гол и отдал результативную передачу. Несмотря на это, в следующей игре я вернулся на лавку. Возможно, мне нужно было потерпеть, но такое решение я принял.

25-летний поляк провел 24 матча в текущем сезоне в Бундеслиге и забил 6 голов.