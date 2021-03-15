​Игрока «Милана» могут наказать на публикацию в Instagram о судействе

В воскресенье вечером «Милан» огорчил армию своих фанатов, проиграв в родных стенах «Наполи», в результате чего отставание «россонери» от лидирующего «Интера» возросло до девяти очков.

После игры защитник «Милана» Тео Эрнандес выразил недовольство работой рефери. Он опубликовал фотографию судьи в «сториз» на своей страничке в Instagram и добавил несколько негативных смайлов.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, Эрнандес рискует столкнуться с санкциями Дисциплинарной комиссии, даже несмотря на тот факт, что «сториз» была удалена в скором времени после появления.