Гаттузо с «Наполи» ударили по последним надеждам «Милана» на Скудетто

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15 Марта 2021, 00:42,
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В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» играл против «Наполи». Игра получилась равной по статистике, но ближе к успеху были гости - Джанлуиджи Доннарумма парировал неплохие попытки Пётра Зелиньски, Фабиана, и еще раз поляк минимально промахнулся. У «Милана» вспомним удар со штрафного Сандро Тонали. Гол же был забит в контратаке в самом начале второго тайма, Зелиньски помог Маттео Политано вылететь на ворота, удар в дальний угол стал результативным.
Победа со счетом 1:0 позволила «Наполи» до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов. «Милан» пока второй.
Протокол игры
|49' Политано Маттео (0:1)
Доннарумма Джанлуиджи • Далот Диогу • Томори Фикайо • Габбия Маттео • Тео Эрнандес • 87'Тонали Сандро • Кесси Франк 67' ( Мейте Суалихо ( 67') • Кастильехо Самуэль 60' ( Диас Брахим ( 60') • Чалханоглу Хакан 60' ( Ребич Анте ( 60' ) • 90'Крунич Раде 60' ( Салемакерс Алексис ( 60') • Леау Рафаэл 79' ( Хёуге Йенс ( 79')
Запасные: Кьяер Симон • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • 69'Максимович Никола • 25'Кулибали Калиду • Хюсай Эльсейд • Фабиан Руис • Демме Диего 80' ( Бакайоко Тьемуэ ( 80') • Политано Маттео 80' ( Руй Мариу ( 80') • Зелиньски Пётр 75' ( Элмас Эльиф ( 75') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 59' ( Осимхен Виктор ( 59')
Запасные: Karim Zedadka • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Лоботка Станислав
14 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Наполи