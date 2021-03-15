Гаттузо с «Наполи» ударили по последним надеждам «Милана» на Скудетто

В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» играл против «Наполи». Игра получилась равной по статистике, но ближе к успеху были гости - Джанлуиджи Доннарумма парировал неплохие попытки Пётра Зелиньски, Фабиана, и еще раз поляк минимально промахнулся. У «Милана» вспомним удар со штрафного Сандро Тонали. Гол же был забит в контратаке в самом начале второго тайма, Зелиньски помог Маттео Политано вылететь на ворота, удар в дальний угол стал результативным.

Победа со счетом 1:0 позволила «Наполи» до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов. «Милан» пока второй.