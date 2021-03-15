Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаттузо с «Наполи» ударили по последним надеждам «Милана» на Скудетто

15 Марта 2021, 00:42,

В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» играл против «Наполи». Игра получилась равной по статистике, но ближе к успеху были гости - Джанлуиджи Доннарумма парировал неплохие попытки Пётра Зелиньски, Фабиана, и еще раз поляк минимально промахнулся. У «Милана» вспомним удар со штрафного Сандро Тонали. Гол же был забит в контратаке в самом начале второго тайма, Зелиньски помог Маттео Политано вылететь на ворота, удар в дальний угол стал результативным.

Победа со счетом 1:0 позволила «Наполи» до двух очков сократить отставание от зоны Лиги чемпионов. «Милан» пока второй.

Протокол игры  
Милан 0:1 Наполи
    49' Политано Маттео (0:1)
Доннарумма Джанлуиджи Далот Диогу Томори Фикайо Габбия Маттео Тео Эрнандес   87' Тонали Сандро Кесси Франк   67' (Мейте Суалихо (   67') Кастильехо Самуэль   60' (Диас Брахим (   60') Чалханоглу Хакан   60' (Ребич Анте (   60'   90') Крунич Раде   60' (Салемакерс Алексис (   60') Леау Рафаэл   79' (Хёуге Йенс (   79')
Запасные: Кьяер Симон Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни   69' Максимович Никола   25' Кулибали Калиду Хюсай Эльсейд Фабиан Руис Демме Диего   80' (Бакайоко Тьемуэ (   80') Политано Маттео   80' (Руй Мариу (   80') Зелиньски Пётр   75' (Элмас Эльиф (   75') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   59' (Осимхен Виктор (   59')
Запасные: Karim Zedadka Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Лоботка Станислав
14 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Наполи
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