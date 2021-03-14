Тонали: «Гаттузо мне как отец»

Хавбек «Милана» Сандро Тонали высказался о своих отношениях с главным тренером «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Гаттузо мне как отец в футбольном мире, мы время от времени разговариваем. Он может дать мне совет, как быть мужчиной и как быть футболистом.

Он всегда меня ругает! Вот такой он. Он тебя не хвалит и всегда многого ждёт от тебя. Так и должно быть», - рассказал Тонали Sky Sport Italia.

Осенью Тонали рассказывал, что звонил Гаттузо, чтобы попросить в «Милане» восьмой номер.

В воскресенье вечером «Милан» и «Наполи» сойдутся в календарном матче Серии А. Игра стартует в 22:45 по Москве.