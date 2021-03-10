Сарри и Жоржиньо могут вернуться в «Наполи»

Самый успешный тренер в новейшей истории «Наполи» Маурицио Сарри может снова принять команду в конце сезона, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо, у которого не все получается в текущем футбольном году. Radio Kiss Kiss, приближенное к клубу, сообщает о состоявшейся беседе Сарри с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом. При этом у экс-наставника «Наполи» действующий контракт с «Ювентусом».

Вместе со старым тренером может вернуться полузащитник Жоржиньо. Его агент не исключает подобного развития событий, а главными проблемами трансфера видит срок действия контракта с «Челси» (два с половиной года) и приличную зарплату.