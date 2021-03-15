Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пиоли: «Милан» много ошибался в матче с «Наполи»

15 Марта 2021, 08:46,

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат поединка 27-го тура Серии А против «Наполи». Встреча завершилась поражением «россонери» со счетом 0:1.

«Мы оказали хорошее сопротивление «Наполи». Нам противостояла серьезная команда, в первом тайме было непросто. «Милан» много ошибался, даже когда не находился под давлением. Наверное, это был наш максимум в этот вечер», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

По итогам 27 туров чемпионата Италии «Милан» с 56 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Наполи» благодаря победе поднялся на пятую строчку. На счету неаполитанцев 50 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Наполи, Стефано Пиоли
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