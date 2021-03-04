Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Он растворяется на поле«: Ловчев оценил игру Кокорина за «Фиорентину»

04 Марта 2021, 10:22,

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении российского нападающего Александра Кокорина в чемпионате Италии.

«Он растворяется на поле. Не вижу, чтобы Кокорин взял игру на себя и порвал всех. Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть, - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр провел три поединка, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перебрался в «Фиорентину» прошлой зимой из «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Россиянин подписал контракт с клубом до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Евгений Ловчев
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