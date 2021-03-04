«Он растворяется на поле«: Ловчев оценил игру Кокорина за «Фиорентину»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении российского нападающего Александра Кокорина в чемпионате Италии.

«Он растворяется на поле. Не вижу, чтобы Кокорин взял игру на себя и порвал всех. Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть, - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр провел три поединка, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перебрался в «Фиорентину» прошлой зимой из «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Россиянин подписал контракт с клубом до лета 2024-го года.