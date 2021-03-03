Кокорин и Миранчук - в запасе на матчи 25-го тура Серии А

В среду в чемпионате Италии проходят матчи 25-го тура Серии А. Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук имеют шансы выйти на поле в матчах, которые начнутся в ближайшее время. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин оказался в запасе на поединок против «Ромы». Россиянин уже дважды выходил на замену в матчах «фиалок», но пока не смог впечатлить.

Что касается Миранчука, он также остался в числе резервных футболистов. Его команда сегодня принимает главного аутсайдера, «Кротоне». Россиянин провел 19 матчей в коллективе из Бергамо и забил 4 гола.

Текстовые трансляции матчей проведёт LiveResult.ru.