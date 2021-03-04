Миранчук забил один из пяти голов «Аталанты», Кокорин отбегал почти тайм за «Фиорентину»

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04 Марта 2021, 00:45,
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В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 25-го тура. «Аталанта» разгромила «Кротоне» со счётом 5:1, устроив разгром сопернику. Ключевым стал старт второго тайма и три мяча за 10 минут. Полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и отметился голом в самой концовке, поразив ворота из пределов штрафной площади. Бергамаски снова догнали «Ювентус» на третьем месте.
В параллельном матче «Фиорентина» на последних минутах проиграла «Роме». Сначала Леонардо Спинаццола забил в чужие ворота, а затем и в свои. Решающим стал момент с комбинацией Амаду Диавара и Рика Карсдорпа - 2:1. Александр Кокорин провел на поле почти весь второй тайм и в третий раз кряду ничем особенным не запомнился.
Протокол игры
|(1:0) Госенс Робин 12'
|23' Сими Нванкво (1:1)
|(2:1) Паломино Хосе 48'
|(3:1) Муриэль Луис 50'
|(4:1) Иличич Йосип 58'
|(5:1) Миранчук Алексей 85'
Спортьелло Марко • Джимсити Берат • Ромеро Кристиан 69' ( Сапата Дуван ( 69') • Паломино Хосе • Меле Йоаким • Пессина Маттео • Фройлер Ремо 63' ( Пашалич Марио ( 63') • Госенс Робин 85' ( Гисланди Давиде ( 85') • Иличич Йосип • Малиновский Руслан 63' ( Миранчук Алексей ( 63') • Муриэль Луис 69' ( Кальдара Маттиа ( 69')
Запасные: Толой Рафаэл • Руджери Маттео • Голлини Пьерлуиджи • Росси Франческо
Кордац Алекс • Магальян Лисандро 7' 52' ( Куомо Джузеппе ( 52') • Големич Владимир • Луперто Себастьяно • Перейра Педру II • Дзанеллато Никколо • Эдуардо Энрике 80' ( Марроне Лука ( 80') • Мессьяс Жуниор • Реца Аркадиуш 46' ( Рисполи Андреа ( 46') • Сими Нванкво • Ривьер Эммануэль 25' 60' ( Петриччоне Якопо ( 60')
Запасные: Уна Адам • Драгус Денис • Ди Кармине Самуэль • Креспи Джан Марко • Феста Марко • Рохас Луис • Д'Априле Джиованни
03 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|Фиорентина
|1:2
|Рома
|49' Спинаццола Леонардо (0:1)
|(1:1) Спинаццола Леонардо 60'
|90' Диавара Амаду (1:2)
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Мартинес Лукас II • Венути Лоренцо • Амрабат Софьян • Пульгар Эрик 79' ( Валеро Борха ( 79') • Кастровилли Гаэтано 52' ( Кокорин Александр ( 52') • Роша Игор II 42' ( Бираги Кристиано ( 42') • Влахович Душан • Рибери Франк 71' 79' ( Касерес Мартин ( 79')
Пау Лопес • Манчини Джанлука • 40'Кристанте Бриан • Кумбулла Мараш 74' 81' ( Карсдорп Рик ( 81') • Перес Бруно 81' ( Смоллинг Крис ( 81') • Диавара Амаду • Верету Жордан 61' ( Педро Родригес ( 61') • Спинаццола Леонардо • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 67' ( Эль-Шаарави Стефан ( 67') • Майораль Борха
Запасные: Пасторе Хавьер • Фасио Федерико • Вильяр Гонсало • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Перес Карлес
03 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Аталанта, Алексей Миранчук