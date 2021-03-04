Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук забил один из пяти голов «Аталанты», Кокорин отбегал почти тайм за «Фиорентину»

04 Марта 2021, 00:45,

В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 25-го тура. «Аталанта» разгромила «Кротоне» со счётом 5:1, устроив разгром сопернику. Ключевым стал старт второго тайма и три мяча за 10 минут. Полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и отметился голом в самой концовке, поразив ворота из пределов штрафной площади. Бергамаски снова догнали «Ювентус» на третьем месте.

В параллельном матче «Фиорентина» на последних минутах проиграла «Роме». Сначала Леонардо Спинаццола забил в чужие ворота, а затем и в свои. Решающим стал момент с комбинацией Амаду Диавара и  Рика Карсдорпа - 2:1. Александр Кокорин провел на поле почти весь второй тайм и в третий раз кряду ничем особенным не запомнился.

Протокол игры  
Аталанта 5:1 Кротоне
(1:0) Госенс Робин 12'    
    23' Сими Нванкво (1:1)
(2:1) Паломино Хосе 48'    
(3:1) Муриэль Луис 50'    
(4:1) Иличич Йосип 58'    
(5:1) Миранчук Алексей 85'    
Спортьелло Марко Джимсити Берат Ромеро Кристиан   69' (Сапата Дуван (   69') Паломино Хосе Меле Йоаким Пессина Маттео Фройлер Ремо   63' (Пашалич Марио (   63') Госенс Робин   85' (Гисланди Давиде (   85') Иличич Йосип Малиновский Руслан   63' (Миранчук Алексей (   63') Муриэль Луис   69' (Кальдара Маттиа (   69')
Запасные: Толой Рафаэл Руджери Маттео Голлини Пьерлуиджи Росси Франческо
Кордац Алекс Магальян Лисандро   7'   52' (Куомо Джузеппе (   52') Големич Владимир Луперто Себастьяно Перейра Педру II Дзанеллато Никколо Эдуардо Энрике   80' (Марроне Лука (   80') Мессьяс Жуниор Реца Аркадиуш   46' (Рисполи Андреа (   46') Сими Нванкво Ривьер Эммануэль   25'   60' (Петриччоне Якопо (   60')
Запасные: Уна Адам Драгус Денис Ди Кармине Самуэль Креспи Джан Марко Феста Марко Рохас Луис Д'Априле Джиованни
03 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Фиорентина 1:2 Рома
    49' Спинаццола Леонардо (0:1)
(1:1) Спинаццола Леонардо 60'    
    90' Диавара Амаду (1:2)
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II Венути Лоренцо Амрабат Софьян Пульгар Эрик   79' (Валеро Борха (   79') Кастровилли Гаэтано   52' (Кокорин Александр (   52') Роша Игор II   42' (Бираги Кристиано (   42') Влахович Душан Рибери Франк   71'   79' (Касерес Мартин (   79')
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Малку Кевин Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
Пау Лопес Манчини Джанлука   40' Кристанте Бриан Кумбулла Мараш   74'   81' (Карсдорп Рик (   81') Перес Бруно   81' (Смоллинг Крис (   81') Диавара Амаду Верету Жордан   61' (Педро Родригес (   61') Спинаццола Леонардо Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   67' (Эль-Шаарави Стефан (   67') Майораль Борха
Запасные: Пасторе Хавьер Фасио Федерико Вильяр Гонсало Фузато Даниэл Миранте Антонио Перес Карлес
03 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Аталанта, Алексей Миранчук
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