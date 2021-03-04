Миранчук забил один из пяти голов «Аталанты», Кокорин отбегал почти тайм за «Фиорентину»

В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 25-го тура. «Аталанта» разгромила «Кротоне» со счётом 5:1, устроив разгром сопернику. Ключевым стал старт второго тайма и три мяча за 10 минут. Полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и отметился голом в самой концовке, поразив ворота из пределов штрафной площади. Бергамаски снова догнали «Ювентус» на третьем месте.

В параллельном матче «Фиорентина» на последних минутах проиграла «Роме». Сначала Леонардо Спинаццола забил в чужие ворота, а затем и в свои. Решающим стал момент с комбинацией Амаду Диавара и Рика Карсдорпа - 2:1. Александр Кокорин провел на поле почти весь второй тайм и в третий раз кряду ничем особенным не запомнился.