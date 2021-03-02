Серсе Косми назначен главным тренером «Кротоне».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«У меня хорошее предчувствие. Горжусь тем, что взял на себя такую ответственность. Мои помощники и я счастливы начать это приключение. Мы ознакомлены с ситуацией и полны энтузиазма. Я очень рад вернуться в Серию А. Я благодарен президенту и всем, кто хотел, чтобы я стал новым главным тренером», - цитирует Косми пресс-служба «Кротоне».

После двадцати четырех туров новый клуб Косми занимает последнее место в чемпионате Италии.