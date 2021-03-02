Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Косми назначен главным тренером «Кротоне»

02 Марта 2021, 00:23,

Серсе Косми назначен главным тренером «Кротоне».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«У меня хорошее предчувствие. Горжусь тем, что взял на себя такую ответственность. Мои помощники и я счастливы начать это приключение. Мы ознакомлены с ситуацией и полны энтузиазма. Я очень рад вернуться в Серию А. Я благодарен президенту и всем, кто хотел, чтобы я стал новым главным тренером», - цитирует Косми пресс-служба «Кротоне».

После двадцати четырех туров новый клуб Косми занимает последнее место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кротоне, Серсе Косми
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола