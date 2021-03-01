Миранчук: «В Серии А интенсивность выше, чем в РПЛ»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о награде лучшему игроку месяца, которую россиянин получил по итогам января.

«Я был очень рад получить награду, потому что для меня это было очень важно. Такое признание придаст мне уверенность, я вижу, как фанаты относятся ко мне, благодарю всех, кто за меня голосовал. Уверен, что я буду и дальше прогрессировать, приносить пользу команде, победы придут. Я счастлив, что меня так приняли в клубе. Буду стараться делать всё для болельщиков.

Чем отличается чемпионат России от Серии А? Здесь выше интенсивность, агрессивнее ведут борьбу, выбрал этот чемпионат, потому что хочу прогрессировать», - цитирует Миранчука пресс-служба «Аталанты».