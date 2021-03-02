Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Кротоне»

Завтра, третьего марта, «Аталанта» на своём поле примет «Кротоне».

В заявку клуба из Бергамо на завтрашний матч попал российский полузащитник Алексей Миранчук. Всего в состав вошли двадцать футболистов.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

25-летний Миранчук, перешедший в «Аталанту» в летнее трансферное окно из «Локомотива», сыграл девятнадцать матчей за итальянский клуб в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

После двадцати четырёх туров подопечные Гасперини занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.