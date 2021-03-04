Миранчук вышел на поле на последнюю треть матча с «Кротоне»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 4:1 громит «Кротоне», худшую команду Серии А. Российский полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук оказался в числе запасных и получил свой шанс проявить себя, начиная с 63-й минуты, когда вместе с Марио Пашаличем вышел на поле место Руслана Малиновского и Ремо Фройлера.

Это 20-й матч за «Аталанту» для Миранчука, в его активе четыре гола и результативная передача.

Добавим, что в эти же минуты в матче Серии А играет Александр Кокорин (против «Ромы»), а также Александр Головин в Лиге 1 (против «Страсбурга»).