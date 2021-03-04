Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Миранчук вышел на поле на последнюю треть матча с «Кротоне»

04 Марта 2021, 00:13,

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 4:1 громит «Кротоне», худшую команду Серии А. Российский полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук оказался в числе запасных и получил свой шанс проявить себя, начиная с 63-й минуты, когда вместе с Марио Пашаличем вышел на поле место Руслана Малиновского и Ремо Фройлера.

Это 20-й матч за «Аталанту» для Миранчука,  в его активе четыре гола и результативная передача.

Добавим, что в эти же минуты в матче Серии А играет Александр Кокорин (против «Ромы»), а также Александр Головин в Лиге 1 (против «Страсбурга»).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Кротоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола