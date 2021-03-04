Кокорин вышел на замену в матче с Ромой»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил третий шанс проявить себя в новой команде и получил 38 минут в матче с «Ромой». На 52-й минуте поединка против «Ромы» россиянин вышел на замену вместо полузащитника Гаэтано Кастровилли. «Фиалки» проигрывают 0:1, пропустив мяч после удара Леонардо Спинаццолы в самом начале второго тайма.

Перешедший из «Спартака» Александр Кокорин дебютировал в Серии А в поединке против «Интера», а также получил игровое время в матче с «Удинезе», но пока не смог блеснуть в новом для себя турнире.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.