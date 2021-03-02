Онопко: «Кокорина будут узнавать на улице. В Италии болельщики не оскорбляют, не критикуют своих футболистов»

Бывший тренер ЦСКА и игрок сборной России Виктор Онопко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал критику иностранных СМИ в адрес нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Что касается конкретно его игры, то ничего сказать не могу, потому что не смотрел игры «Фиорентины». Знаю, что в матчах он выходил на замену.

Могу сказать пожелание Александру. Ему нужно не опускать руки, тренироваться, доказывать - по-другому никак. Все будет зависеть от него. В футболе любой тренер будет выпускать футболиста, если он видит хорошее отношение футболиста к игре, видит, что игрок конкурентоспособен, может принести пользу команде хотя бы на 10 минут, на один тайм или же на всю игру.

Кокорин, конечно же, сейчас узнаваемый, популярный. Будут его узнавать на улице. Но в таких странах, как Испания и Италия болельщики не оскорбляют, не критикуют своих футболистов. В этом плане ему должно быть легче. Пресса может писать, особенно издания не из Флоренции. Они могут что-то говорить, но это нормальная жизнь футболиста.

Он талантливый футболист, он уже не один раз доказывал, что является хорошим мастером. Кокорин может и забивать, и отдавать, и работать на команду. Ему не надо реагировать на медийную критику, различные интервью, а надо сконцентрироваться на команде, быть с партнерами по клубу», - сказал Онопко.