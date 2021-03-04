Пранделли: «Нужно снизить уровень ожиданий от Кокорина»

Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с журналистами после домашнего поражения от «Ромы» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Один из вопросов коснулся российского форварда Александра Кокорина.

«Кокорин? Нужно проявить терпение и снизить уровень ожиданий от его игры. Ему нужно полностью адаптироваться к новому чемпионату и понять, какова его роль на поле», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, что во встрече с «Ромой» 29-летний российский нападающий появился на поле в начале второго тайма.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024-го года.