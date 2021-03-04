Пранделли: «Нужно снизить уровень ожиданий от Кокорина»

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04 Марта 2021, 09:59,
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Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с журналистами после домашнего поражения от «Ромы» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Один из вопросов коснулся российского форварда Александра Кокорина.
«Кокорин? Нужно проявить терпение и снизить уровень ожиданий от его игры. Ему нужно полностью адаптироваться к новому чемпионату и понять, какова его роль на поле», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.
Напомним, что во встрече с «Ромой» 29-летний российский нападающий появился на поле в начале второго тайма.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
не понимаю, какие должны быть ожидания от трансфера за 4.5 ляма? по-моему на эти деньги и играет, даже с учетом инфляции, пандемии и фазы луны )
Доколе? ;) Скоро уровень ожиданий от него будет снижен настолько, что он будет продан летом. Я всё понимаю, адаптация и все дела, но Кокорин результата не даст, это очевидно.