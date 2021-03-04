Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пранделли: «Нужно снизить уровень ожиданий от Кокорина»

04 Марта 2021, 09:59,

Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с журналистами после домашнего поражения от «Ромы» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Один из вопросов коснулся российского форварда Александра Кокорина.

«Кокорин? Нужно проявить терпение и снизить уровень ожиданий от его игры. Ему нужно полностью адаптироваться к новому чемпионату и понять, какова его роль на поле», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, что во встрече с «Ромой» 29-летний российский нападающий появился на поле в начале второго тайма.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
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Комментарии (2)
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0
overkill666
04 Марта 2021, 11:08

не понимаю, какие должны быть ожидания от трансфера за 4.5 ляма? по-моему на эти деньги и играет, даже с учетом инфляции, пандемии и фазы луны )

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Super fanat
04 Марта 2021, 10:36

Доколе? ;) Скоро уровень ожиданий от него будет снижен настолько, что он будет продан летом. Я всё понимаю, адаптация и все дела, но Кокорин результата не даст, это очевидно.

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