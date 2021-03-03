Кокорин - в заявке «Фиорентины» на матч с «Ромой»

Тренерский штаб «Фиорентины» определился с заявкой команды на поединок 25-го тура Серии А против столичной «Ромы». Как сообщает пресс-служба клуба, в этот список включен российский форвард Александр Кокорин.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний нападающий принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Александр перешел во флорентийский клуб в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт на 3,5 года.

Матч между «Фиорентиной» и «Ромой» пройдет в среду, третьего марта, во Флоренции. Начало - 22:45 по московскому времени.