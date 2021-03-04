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«Рома» рискует надолго потерять Верету

04 Марта 2021, 11:22,

Один из ведущих полузащитников «Ромы» Жордан Верету рискует надолго угодить в лазарет из-за повреждения, полученного по ходу вчерашнего поединка против «Фиорентины» (2:1) в рамках 25-го тура чемпионата Италии.

Как информирует Calciomercato, у 28-летнего французского хавбека подозрение на травму приводящей мышцы бедра. Если предположения медштаба «волков» подтвердятся, то на полное восстановление Верету понадобится порядка двух месяцев.

В нынешнем розыгрыше Серии А Жордан провел 24 поединка, записав на свой счет десять забитых мячей (пять - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жордан Верету
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