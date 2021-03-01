​«Торино» не может собрать команду на матч с «Лацио»

Вероятно, ещё один матч «Торино» в чемпионате Италии будет перенесён из-за ряда случаев заражения коронавирусом в клубе.

Генеральный менеджер туринского органа здравоохранения Карло Пикко заявил, что «Торино» не сможет собрать команду на вторничный матч против «Лацио».

«Департамент профилактики продолжат контролировать карантин, который истекает завтра в полночь. Собрать команду невозможно», - приводит слова Пикко Football Italia.

Вместе с тем в «Лацио» сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу против «Торино» в обычном режиме.