​«Торино» не может собрать команду на матч с «Лацио»

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01 Марта 2021, 17:47,
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Вероятно, ещё один матч «Торино» в чемпионате Италии будет перенесён из-за ряда случаев заражения коронавирусом в клубе.
Генеральный менеджер туринского органа здравоохранения Карло Пикко заявил, что «Торино» не сможет собрать команду на вторничный матч против «Лацио».
«Департамент профилактики продолжат контролировать карантин, который истекает завтра в полночь. Собрать команду невозможно», - приводит слова Пикко Football Italia.
Вместе с тем в «Лацио» сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу против «Торино» в обычном режиме.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Торино