Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Торино» не может собрать команду на матч с «Лацио»

01 Марта 2021, 17:47,

Вероятно, ещё один матч «Торино» в чемпионате Италии будет перенесён из-за ряда случаев заражения коронавирусом в клубе.

Генеральный менеджер туринского органа здравоохранения Карло Пикко заявил, что «Торино» не сможет собрать команду на вторничный матч против «Лацио».

«Департамент профилактики продолжат контролировать карантин, который истекает завтра в полночь. Собрать команду невозможно», - приводит слова Пикко Football Italia.

Вместе с тем в «Лацио» сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу против «Торино» в обычном режиме.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола