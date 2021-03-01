Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Матч «Лацио» - «Торино» могут перенести на день

01 Марта 2021, 19:11,

До сих пор непонятно, какая судьба ждёт матч Серии А между «Лацио» и «Торино». Местные органы здравоохранения подтвердили, что карантин в туринском клубе заканчивается только в полночь, то есть провести матч в Риме во вторник, второго марта, «быкам» практически невозможно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Серия А надеется перенести матч между «Лацио» и «Торино» на один день и провести его в среду. При этом в римском клубе хотят сыграть уже во вторник.

Ранее матч «Торино» против «Сассуоло», который должен был состояться в прошлую пятницу, перенесли на семнадцатое марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Торино
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