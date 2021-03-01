​Матч «Лацио» - «Торино» могут перенести на день

До сих пор непонятно, какая судьба ждёт матч Серии А между «Лацио» и «Торино». Местные органы здравоохранения подтвердили, что карантин в туринском клубе заканчивается только в полночь, то есть провести матч в Риме во вторник, второго марта, «быкам» практически невозможно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Серия А надеется перенести матч между «Лацио» и «Торино» на один день и провести его в среду. При этом в римском клубе хотят сыграть уже во вторник.

Ранее матч «Торино» против «Сассуоло», который должен был состояться в прошлую пятницу, перенесли на семнадцатое марта.