​Матч «Лацио» - «Торино» сыграть невозможно

В чемпионате Италии снова возникла непонятная ситуация с одним из матчей. Местные органы здравоохранения не разрешили «Торино» ехать в Рим на игру с «Лацио». При этом Серия А до сих пор не перенесла игру, которая должна стартовать во вторник вечером.

Ранее матч «Торино» против «Сассуоло» был перенесён из-за ряда случаев заражения коронавирусом в стане «быков».

«Мы выйдем из этой ситуации, следуя протоколу. Я не даю рекомендаций лиге, у неё есть все возможности и полномочия для управления соревнованиями. Они примут правильное решение. Я считаю, что сегодня объективно нет возможности провести этот матч. Серии А придётся тщательно всё обдумать, держа в уме календарь», - рассказал Tuttomercatoweb глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.