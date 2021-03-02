Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Серия А не перенесла матч «Лацио» - «Торино», гостям засчитают поражение

02 Марта 2021, 18:21,

Серия А решила не переносить матч между «Лацио» и «Торино», который стоит в календаре на вечер вторника. При этом туринская команда на игру не приедет из-за запрета местного органа здравоохранения на фоне случаев заражения коронавирусом в клубе. Таким образом, «быкам» будет засчитано техническое поражение за неявку.

Ранее аналогичная ситуация возникла с октябрьским матчем между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцам сначала засчитали поражение и даже сняли одно очко, но после второй апелляции было принято решение о необходимости переиграть матч.

Учитывая эту историю, «Торино» может рассчитывать на успешную апелляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Торино
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Комментарии (2)
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1
Марченко Максим
02 Марта 2021, 18:57

Если Торино после апелляции засчитают поражение, будет скандаль,надо по честному выносить решения ,если Наполи позволили ,значит и Торино дайте такую возможность ,а так будет расцениваться как не предвзятое отношение к клубу ,такая себе дискриминация)))

0
beorn_n
02 Марта 2021, 18:46

Что за бред происходит с руководством сериала. Здоровье должно быть важнее игры.

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