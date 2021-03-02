​Серия А не перенесла матч «Лацио» - «Торино», гостям засчитают поражение

|
02 Марта 2021, 18:21,
|
|
Серия А решила не переносить матч между «Лацио» и «Торино», который стоит в календаре на вечер вторника. При этом туринская команда на игру не приедет из-за запрета местного органа здравоохранения на фоне случаев заражения коронавирусом в клубе. Таким образом, «быкам» будет засчитано техническое поражение за неявку.
Ранее аналогичная ситуация возникла с октябрьским матчем между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцам сначала засчитали поражение и даже сняли одно очко, но после второй апелляции было принято решение о необходимости переиграть матч.
Учитывая эту историю, «Торино» может рассчитывать на успешную апелляцию.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Торино
Если Торино после апелляции засчитают поражение, будет скандаль,надо по честному выносить решения ,если Наполи позволили ,значит и Торино дайте такую возможность ,а так будет расцениваться как не предвзятое отношение к клубу ,такая себе дискриминация)))
Что за бред происходит с руководством сериала. Здоровье должно быть важнее игры.