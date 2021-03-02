​Серия А не перенесла матч «Лацио» - «Торино», гостям засчитают поражение

Серия А решила не переносить матч между «Лацио» и «Торино», который стоит в календаре на вечер вторника. При этом туринская команда на игру не приедет из-за запрета местного органа здравоохранения на фоне случаев заражения коронавирусом в клубе. Таким образом, «быкам» будет засчитано техническое поражение за неявку.

Ранее аналогичная ситуация возникла с октябрьским матчем между «Ювентусом» и «Наполи». Неаполитанцам сначала засчитали поражение и даже сняли одно очко, но после второй апелляции было принято решение о необходимости переиграть матч.

Учитывая эту историю, «Торино» может рассчитывать на успешную апелляцию.