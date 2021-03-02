Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Матч между «Лацио» и «Торино» не состоялся

02 Марта 2021, 23:06,

Матч между «Лацио» и «Торино» не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Органы здравоохранения запретили туринскому клубу выезжать за пределы области, лига не пошла на встречу «Торино». «Лацио» приехал на стадион и сорок пять минут ждал соперника, но так и не дождался.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и президент «Торино» Урбано Кайро.

«Не считаю, что календарь Серии А защищен, потому что игнорируются объективные реалии. Решение лиги говорит само за себя», - цитирует Кайро calcioinpillole.

Ранее в аналогичной ситуации оказался «Наполи», который не явился на матч с «Ювентусом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Торино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола