Матч между «Лацио» и «Торино» не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Органы здравоохранения запретили туринскому клубу выезжать за пределы области, лига не пошла на встречу «Торино». «Лацио» приехал на стадион и сорок пять минут ждал соперника, но так и не дождался.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и президент «Торино» Урбано Кайро.

«Не считаю, что календарь Серии А защищен, потому что игнорируются объективные реалии. Решение лиги говорит само за себя», - цитирует Кайро calcioinpillole.

Ранее в аналогичной ситуации оказался «Наполи», который не явился на матч с «Ювентусом».