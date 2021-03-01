«Торино» надеется перенести матч с «Лацио»

В прошлую пятницу «Торино» не сыграл против «Сассуоло» - матч чемпионата Италии был перенесён на семнадцатое марта из-за вспышки коронавируса в туринском клубе. Поскольку новых случаев заражения в расположении «быков» выявлено не было, команда получила возможность возобновить тренировки в воскресенье. В Серии А надеются, что проведению вторничного матча «Торино» против «Лацио» ничего не угрожает.

Впрочем, как пишет газета La Stampa, в «Торино» не хотят играть в нынешних условиях. Клуб надеется, что местный орган здравоохранения поможет им в вопросе переноса ещё одного поединка.