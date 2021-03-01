Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Торино» надеется перенести матч с «Лацио»

01 Марта 2021, 15:09,

В прошлую пятницу «Торино» не сыграл против «Сассуоло» - матч чемпионата Италии был перенесён на семнадцатое марта из-за вспышки коронавируса в туринском клубе. Поскольку новых случаев заражения в расположении «быков» выявлено не было, команда получила возможность возобновить тренировки в воскресенье. В Серии А надеются, что проведению вторничного матча «Торино» против «Лацио» ничего не угрожает.

Впрочем, как пишет газета La Stampa, в «Торино» не хотят играть в нынешних условиях. Клуб надеется, что местный орган здравоохранения поможет им в вопросе переноса ещё одного поединка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Торино
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