Спортивный директор «Лацио» - о матче с «Торино»: «Я мог бы многое сказать, но держу это при себе»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался об отмене матча с «Торино» из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

«Я мог бы многое сказать, но держу это при себе. Мы соблюдали правила, приехали на стадион и ждали 45 минут.

Я не должен понимать ситуацию соперника, для всего этого есть лига, которая будет выносить решение. Есть разные точки зрения, но я оставлю эти обсуждения для вас. Такие вещи должны решаться заранее, а не в последний момент. В итоге мы приехали на стадион и просто ждём», - цитирует Таре Sky Sport Italia.

Матч между «Лацио» и «Торино» должен был состояться сегодня, в 20:30 по московскому времени.