​Два матча «Торино» могут перенести

Во вторник «Торино» объявил о приостановке тренировок на фоне ряда случаев заражения коронавирусом в команде. Как сообщает Tuttomercatoweb, в числе заражённых оказались восемь человек, поэтому команде придётся сесть на карантин длиной в семь дней. Вероятно, ближайшие матчи «быков» в чемпионате Италии против «Сассуоло» (26 февраля) и «Лацио» (2 марта) будут перенесены.

На сегодняшний день «Торино» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая зону вылета на пять зачётных баллов. Стоит отметить, что сразу одиннадцать из двадцати трёх матчей этого чемпионата «быки» завершили вничью.