Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Два матча «Торино» могут перенести

24 Февраля 2021, 14:33,

Во вторник «Торино» объявил о приостановке тренировок на фоне ряда случаев заражения коронавирусом в команде. Как сообщает Tuttomercatoweb, в числе заражённых оказались восемь человек, поэтому команде придётся сесть на карантин длиной в семь дней. Вероятно, ближайшие матчи «быков» в чемпионате Италии против «Сассуоло» (26 февраля) и «Лацио» (2 марта) будут перенесены.

На сегодняшний день «Торино» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая зону вылета на пять зачётных баллов. Стоит отметить, что сразу одиннадцать из двадцати трёх матчей этого чемпионата «быки» завершили вничью.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино
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