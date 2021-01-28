Шалимов высказался о переходе Кокорина в «Фиорентину»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а также итальянских клубов, таких как «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Наполи» и «Болонья», Игорь Шалимов высказался о переезде Александра Кокорина из РПЛ в Серию А, в стан итальянской «Фиорентины».

«Любой бы поехал на его месте. Многие не уезжают, потому что нет предложений», - заявил бывший наставник «Краснодара» и «Ахмата» в эфире «Матч ТВ». «Кокорин сможет сыграть одного нападении. Сначала он начнёт появляться со скамейки».

Александр Кокорин стал вторым российским футболистом, который будет играть в этом сезоне итальянской Серии А. Ранее Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту».