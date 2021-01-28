Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Торино»

28 Января 2021, 17:30,

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Как и сообщали итальянские СМИ, новичок «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в пятничном матче чемпионата Италии против «Торино». Пресс-служба «фиалок» опубликовала список игроков, которые могут сыграть против «быков» на выезде. Кокорина в этом списке не оказалось.

Дебют Кокорина может состояться на следующей неделе, когда «Фиорентина» сыграет против «Интера» на своём поле в очередном туре Серии А.

Двадцатидевятилетний Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в среду. Российский форвард поставил подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
ингерман
28 Января 2021, 17:44

ай.. какора после прибытия в фиору..
- ну, и снова здравствуй скамеечка..
и тут же сразу вспоминаеца незабвенное:
"смотрю один уже лежит на моей кровати.. привыкает.. ""
а вы говорите - не может быть! )))

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