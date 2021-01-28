​Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Торино»

Как и сообщали итальянские СМИ, новичок «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в пятничном матче чемпионата Италии против «Торино». Пресс-служба «фиалок» опубликовала список игроков, которые могут сыграть против «быков» на выезде. Кокорина в этом списке не оказалось.

Дебют Кокорина может состояться на следующей неделе, когда «Фиорентина» сыграет против «Интера» на своём поле в очередном туре Серии А.

Двадцатидевятилетний Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в среду. Российский форвард поставил подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года.