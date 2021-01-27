Кечинов: «Кокорину в «Фиорентине» надо будет поменять отношение к тренировкам»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Вы поддерживаете решение Кокорина перейти в итальянский клуб, о чем было объявлено сегодня?

- Смотря какие цели он преследует. Если хочет поиграть в более сильном чемпионате, даже при этом потеряв в деньгах, это достойно уважения. Как спортсмен, я думаю, что Саша все правильно сделал.

- Готов ли Кокорин к Серии А?

- Это другой вопрос. Я тоже его себе задаю. Будет интересно посмотреть, готов он к итальянскому чемпионату или нет. Но в «Спартаке» Саша не стал ключевым футболистом и лидером команды, мало забивал, поэтому вопросов много. Все-таки в Италии играть гораздо тяжелее.

- Считаете, ему было необходимо перезапустить карьеру, учитывая, что он часто оставался на скамейке «Спартака»?

- Я с этим согласен. Сейчас он, надеюсь, поменяет свое отношение к тренировкам, и если будет пахать, может что-то и увидим. Думаю, у Кокорина хорошая мотивация, раз он пошел даже на финансовые потери. Контракты несоизмеримые. В «Спартаке» он получал гораздо больше. И если Саша выбрал такой путь, значит, он едет работать и доказывать, что он мастер, который умеет играть.

- Многие не верят в успех Кокорина в «Фиорентине». А вы?

- То, что он умеет играть, мы знаем. В свое лучшее время он ярко играл в «Динамо», «Зените». Надо просто пахать, тогда что-то получится. А вот если он будет заниматься ерундой – то вряд ли.

- Насколько сложно ему будет адаптироваться в Серии А после чемпионата России?

- Понадобится какое-то время, конечно. Все-таки это другая страна, чемпионат, языка он не знает. Нужно будет потерпеть.

- Сходу ему вряд ли дадут шанс?

- Судя по тому, что сейчас команда находится внизу таблицы и борется за выживание, могут рискнуть и дать ему какое-то время. Хотя у нас сейчас пауза, он только начал тренироваться, а там чемпионат идет. Будут смотреть на состояние Саши. Если он будет в нормальных кондициях, может, сразу и доверят ему место на поле. Если нет – дадут время подтянуть физику.

- Прогрессировать в 29 лет возможно?

- Все зависит от футболиста и его желания. Если у него нет никаких болячек, и он прекрасно себя чувствует, то на тренировках нужно будет набирать кондиции, и тогда в игре будет все получаться.

- Почему итальянские клубы стали обращать внимание на игроков РПЛ?

- Следят за ними. Видимо, считают, что они подходят под итальянский чемпионат, хотя там гораздо сложнее играть, чем в России. Кто-то, как Шомуродов, играет и неплохо. Миранчук получает мало времени, ему пока не так доверяют, как хотелось бы, хотя это умелый футболист. Будем надеяться, что Кокорин заиграет.

Елена Григорьевская