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Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить «Фиорентине»

28 Января 2021, 13:52,

Global Look Press

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 20-го тура чемпионата Италии с «Торино».

«Торино» - это не только Андреа Белотти. В минувшем матче Симоне Дзадза показал хорошую форму. Эта команда сильна физически, они мешают своим соперникам играть.

Кокорин? Посмотрим, какие качества Александр сможет добавить нашей команде», - приводит слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.

В среду, 27-го января, было официально объявлено о переходе Кокорина в «Фиорентину». Стороны заключили долгосрочный контракт на три с половиной года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
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