Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить «Фиорентине»

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 20-го тура чемпионата Италии с «Торино».

«Торино» - это не только Андреа Белотти. В минувшем матче Симоне Дзадза показал хорошую форму. Эта команда сильна физически, они мешают своим соперникам играть.

Кокорин? Посмотрим, какие качества Александр сможет добавить нашей команде», - приводит слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.

В среду, 27-го января, было официально объявлено о переходе Кокорина в «Фиорентину». Стороны заключили долгосрочный контракт на три с половиной года.