​Кокорин смотрит матч «Фиорентины» по телевизору

Посреди недели Александр Кокорин официально стал футболистом «Фиорентины». Российский нападающий не отправился на гостевой матч чемпионата против «Торино» и смотрит игру по телевизору, судя по его «сториз» на странице в Instagram.

Дебютировать в футболке «Фиорентины» Кокорин рассчитывает на следующей неделе, когда команда на своём поле сыграет против «Интера». Встреча состоится в пятницу, пятого февраля.

Напомним, Александр Кокорин подписал с клубом Серии А контракт сроком на три с половиной года. Подписав российского форварда, «фиалки» рассчитывают улучшить показатели в линии нападения.