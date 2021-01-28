Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин провёл индивидуальную тренировку в «Фиорентине»

28 Января 2021, 21:10,

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Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин провёл индивидуальную тренировку отдельно от основной команды, сообщает Radio Bruno.

Кокорин может дебютировать за «фиалок» в матче 21 тура итальянского первенства против «Интера» после того, как в субботу получит рабочую визу.

27 января «Фиорентина» официально объявила о договорённости с московским «Спартаком» о трансфере Кокорина, который обошёлся руководству итальянской команды в 4,5 миллиона евро. Следующий матч «фиалки» проведут 29 января, когда в матче 20 тура Серии А дома встретятся с «Торино» в 22:45 по московскому времени. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Серия А
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