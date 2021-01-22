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Шмаров считает, что Кокорин сделал правильный выбор

22 Января 2021, 00:04,

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался о трансфере Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Кокорину надо проявить характер, самолюбие и желание», - заявил ветеран «красно-белых» «Советскому Спорту». «Если Саша хочет что-то доказать, то уехать в Италию - правильный выбор».

Валерий Шмаров провёл за «Спартак» 143 матча и забил 54 гола. Он тоже уезжал за границу - выступал в немецкой Бундеслиге с 1991 по 1995 года, когда провёл за «Карлсруэ» и «Арминию» 91 игру и забил 10 мячей. Также он сыграл в 1996 году 4 матча за корейский «Чоннам Дрэгонз».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Валерий Шмаров
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