Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» без Кокорина едва не обыграла «Торино» в формате 9 на 11

30 Января 2021, 00:45,

Global Look Press

Стартовый матч 20-го тура Серии А «Торино» - «Фиорентина» получился необычным. Хозяева поля ничего не добились, хотя создали уйму моментов. Самый активный игрок поединка Саша Лукич не смог переиграть голкипера гостей, оказавшись с ним один на один, а Симоне Дзадза пробил в перекладину. Та же участь постигла попытку Уилфрида Синго уже после перерыва. «Фиалки» же, в заявку которых не попал Александр Кокорин, провели результативную атаку на 49-й минуте, но гол Душана Влаховича отменили (офсайд), а вот красивая игра в стенку Франка Рибери и Джакомо Бонавентуры завершилась рейдом француза в штрафную и красивым голом. Флорентийцы за 10 минут получили две красные карточки за грубость и в самой концовке все же пропустили, не уследив за прострелом с правого фланга во вратарскую, и Андреа Белотти принес «гранатовым» очко - 1:1.

Протокол игры  
Торино 1:1 Фиорентина
    67' Рибери Франк (0:1)
(1:1) Белотти Андреа 88'    
Сиригу Сальваторе Бремер Глейсон Лянко Войнович   37'   75' (Мурру Никола (   75') Буонджорно Алессандро Синго Уилфрид Лукич Саша   76' (Базелли Даниэле (   76') Ринкон Томас Линетти Кароль   66' (Верди Симоне (   66') Ансальди Кристиан Дзадза Симоне Белотти Андреа   71'
Запасные: Росати Антонио Сегре Джакопо Родригес Рикардо Гояк Амер Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Н'Кулу Николя
Дронговски Бартломей Миленкович Никола   71' Песселья Херман Мартинес Лукас II Венути Лоренцо   64' (Пульгар Эрик (   64') Бонавентура Джакомо   84' (Эйссерик Валентин (   84') Амрабат Софьян   90' Кастровилли Гаэтано   61' Бираги Кристиано Рибери Франк   74' (Роша Игор II (   74') Влахович Душан   84' (Куаме Кристиан (   84'   84')
Запасные: Монтьель Кристобаль Кальехон Хосе Валеро Борха Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Jacopo Ricco Баррека Антонио
29 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Торино
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