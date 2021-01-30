«Фиорентина» без Кокорина едва не обыграла «Торино» в формате 9 на 11

Стартовый матч 20-го тура Серии А «Торино» - «Фиорентина» получился необычным. Хозяева поля ничего не добились, хотя создали уйму моментов. Самый активный игрок поединка Саша Лукич не смог переиграть голкипера гостей, оказавшись с ним один на один, а Симоне Дзадза пробил в перекладину. Та же участь постигла попытку Уилфрида Синго уже после перерыва. «Фиалки» же, в заявку которых не попал Александр Кокорин, провели результативную атаку на 49-й минуте, но гол Душана Влаховича отменили (офсайд), а вот красивая игра в стенку Франка Рибери и Джакомо Бонавентуры завершилась рейдом француза в штрафную и красивым голом. Флорентийцы за 10 минут получили две красные карточки за грубость и в самой концовке все же пропустили, не уследив за прострелом с правого фланга во вратарскую, и Андреа Белотти принес «гранатовым» очко - 1:1.