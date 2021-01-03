Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Хет-трик Мартинеса позволил «Интеру» разгромить «Кротоне»

03 Января 2021, 16:23,

Global Look Press

В чемпионате Италии прошёл первый матч 2021 года. «Интер» принимал «Кротоне», футболисты которого открыли счет, забили в свои ворота и с пенальти. До перерыва счет был равный, после чего хозяева ударно провели второй тайм и разгромили аутсайдера - 6:2. У Лаутаро Мартинеса хет-трик.

«Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в два очка.

Протокол игры  
Интер Милан 6:2 Кротоне
    12' Дзанеллато Никколо (0:1)
(1:1) Мартинес Лаутаро 20'    
(2:1) Марроне Лука 31'    
    36' Големич Владимир (2:2)
(3:2) Мартинес Лаутаро 57'    
(4:2) Лукаку Ромелу 64'    
(5:2) Мартинес Лаутаро 78'    
(6:2) Хакими Ашраф 87'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   81' (Коларов Александар (   81') Хакими Ашраф Барелла Николо   70' (Гальярдини Роберто (   70') Брозович Марсело Видаль Артуро   46' (Сенси Стефано (   46') Янг Эшли   75' (Дармиан Маттео (   75') Лукаку Ромелу   75' (Перишич Иван (   75') Мартинес Лаутаро
Запасные: Паделли Даниэле Санчес Алексис Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Эриксен Кристиан
Кордац Алекс Големич Владимир   22'   85' (Вулич Милош (   85') Марроне Лука Луперто Себастьяно   52'   70' (Магальян Лисандро (   70') Перейра Педру II Молина Сальваторе   85' (Рохас Луис (   85') Дзанеллато Никколо Эдуардо Энрике Реца Аркадиуш   8' Мессьяс Жуниор   85' (Джиджи Коффи (   85') Ривьер Эммануэль   61' (Сими Нванкво (   61')
Запасные: Рисполи Андреа Драгус Денис Куомо Джузеппе Крочата Джованни Силигарди Лука Петриччоне Якопо Феста Марко
03 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес, Кротоне
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Комментарии (1)
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1
Misha_diablo_football
03 Января 2021, 17:04

Покуражились нерадзурри...

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