Хет-трик Мартинеса позволил «Интеру» разгромить «Кротоне»

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03 Января 2021, 16:23,
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В чемпионате Италии прошёл первый матч 2021 года. «Интер» принимал «Кротоне», футболисты которого открыли счет, забили в свои ворота и с пенальти. До перерыва счет был равный, после чего хозяева ударно провели второй тайм и разгромили аутсайдера - 6:2. У Лаутаро Мартинеса хет-трик.
«Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в два очка.
Протокол игры
|Интер Милан
|6:2
|Кротоне
|12' Дзанеллато Никколо (0:1)
|(1:1) Мартинес Лаутаро 20'
|(2:1) Марроне Лука 31'
|36' Големич Владимир (2:2)
|(3:2) Мартинес Лаутаро 57'
|(4:2) Лукаку Ромелу 64'
|(5:2) Мартинес Лаутаро 78'
|(6:2) Хакими Ашраф 87'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 81' ( Коларов Александар ( 81') • Хакими Ашраф • Барелла Николо 70' ( Гальярдини Роберто ( 70') • Брозович Марсело • Видаль Артуро 46' ( Сенси Стефано ( 46') • Янг Эшли 75' ( Дармиан Маттео ( 75') • Лукаку Ромелу 75' ( Перишич Иван ( 75') • Мартинес Лаутаро
Запасные: Паделли Даниэле • Санчес Алексис • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Эриксен Кристиан
Кордац Алекс • Големич Владимир 22' 85' ( Вулич Милош ( 85') • Марроне Лука • Луперто Себастьяно 52' 70' ( Магальян Лисандро ( 70') • Перейра Педру II • Молина Сальваторе 85' ( Рохас Луис ( 85') • Дзанеллато Никколо • Эдуардо Энрике • Реца Аркадиуш • 8'Мессьяс Жуниор 85' ( Джиджи Коффи ( 85') • Ривьер Эммануэль 61' ( Сими Нванкво ( 61')
Запасные: Рисполи Андреа • Драгус Денис • Куомо Джузеппе • Крочата Джованни • Силигарди Лука • Петриччоне Якопо • Феста Марко
03 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес, Кротоне
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