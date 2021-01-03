Хет-трик Мартинеса позволил «Интеру» разгромить «Кротоне»

В чемпионате Италии прошёл первый матч 2021 года. «Интер» принимал «Кротоне», футболисты которого открыли счет, забили в свои ворота и с пенальти. До перерыва счет был равный, после чего хозяева ударно провели второй тайм и разгромили аутсайдера - 6:2. У Лаутаро Мартинеса хет-трик.

«Интер» вышел на первое место с отрывом от «Милана» в два очка.