Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мартинес рассказал, кому посвящает хет-трик в ворота «Кротоне»

03 Января 2021, 17:25,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Кротоне» (6:2) в пятнадцатом туре чемпионата Италии.

«Нам противостояла очень хорошая команда. Мы много двигались на поле, а они неплохо двигали мяч. Мы воспользовались свободным пространством и очень рады этой победе.

Хет-трик? Я рад. Я всегда много работаю на команду. Посвящаю эти три гола семьей, а именно дочке, которая вот-вот родится, и, конечно, своей второй половинке - Августине. Но для меня главное не голы, а победы клуба. Мы будем продолжать бороться, чтобы стать чемпионом», - цитирует Мартинеса Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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