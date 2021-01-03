Мартинес рассказал, кому посвящает хет-трик в ворота «Кротоне»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Кротоне» (6:2) в пятнадцатом туре чемпионата Италии.

«Нам противостояла очень хорошая команда. Мы много двигались на поле, а они неплохо двигали мяч. Мы воспользовались свободным пространством и очень рады этой победе.

Хет-трик? Я рад. Я всегда много работаю на команду. Посвящаю эти три гола семьей, а именно дочке, которая вот-вот родится, и, конечно, своей второй половинке - Августине. Но для меня главное не голы, а победы клуба. Мы будем продолжать бороться, чтобы стать чемпионом», - цитирует Мартинеса Sky Sport Italia.