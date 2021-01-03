Конте – о травме Лукаку: «Надеюсь, что ничего серьезного»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал повреждение Ромелу Лукаку в матче с «Кротоне» (6:2).

«Ромелу почувствовал дискомфорт в четырёхглавой мышце бедра, посмотрим, будем ли мы рисковать им в матче с «Сампдорией». Как только он сообщил нам о боли, то мы сразу же заменили его, так что, надеюсь, у него нет ничего серьезного», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

27-летний Лукаку сыграл девятнадцать матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего сборной Бельгии с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.