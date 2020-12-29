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Лукаку: «Я в числе топ-5 игроков в мире»

29 Декабря 2020, 15:53,

Global Look Press

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку назвал лучших футболистов в мире, поговорил о лидерстве и роли Жозе Моуринью в своей карьере.

- Я в числе топ-5 игроков в мире? Да, если брать во внимание последние пять месяцев. Не хотел бы составлять рейтинг и присваивать места, но я в пятерке, - заявил Лукаку Voetabal Magazine.

- Когда играешь в футбол, на поле нужны такие лидеры как я, Артуро Видаль, Николо Барелла или Алексис Санчес. Только с таким отношением к делу можно психологичнски перестроить команду и переломить ход матча, - добавил Лукаку.

- Моуринью научил меня играть в более командный футбол как в плане прессинга, так и лучшего выбора позиции на поле. Посмотрите, например, что он сейчас делает с Гари Кейном, - заключил бельгиец.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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0
Platinum9
29 Декабря 2020, 16:31

Лучший?
Месси, Роналду, Левандовски, Де Брюйне, Бруно, Ибрагимович, Холланд, Неймар, Салах, Сон Хынмин, Мбаппе и это те, которых сразу вспомнил

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