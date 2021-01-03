Конте – об игре Видаля: «Он должен стать лучше»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался об игре полузащитника Артуро Видаля в матче с «Кротоне» (6:2). Чилийский футболист был заменен в перерыве.

«Он должен стать лучше. Ему нужно продолжать работать, опустить голову вниз и тренироваться, потому что ни у одного футболиста нет гарантированного места в стартовом составе. Он должен доказать, что достоин выходить на поле», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Отметим, что в ворота «Интера» в матче с «Кротоне» был назначен пенальти именно за фол Видаля.

33-летний полузащитник сыграл семнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона.