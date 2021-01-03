Конте – об игре Видаля: «Он должен стать лучше»

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03 Января 2021, 17:13,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался об игре полузащитника Артуро Видаля в матче с «Кротоне» (6:2). Чилийский футболист был заменен в перерыве.
«Он должен стать лучше. Ему нужно продолжать работать, опустить голову вниз и тренироваться, потому что ни у одного футболиста нет гарантированного места в стартовом составе. Он должен доказать, что достоин выходить на поле», - цитирует Конте Sky Sport Italia.
Отметим, что в ворота «Интера» в матче с «Кротоне» был назначен пенальти именно за фол Видаля.
33-летний полузащитник сыграл семнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Артуро Видаль